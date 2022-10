Vlaamse subsidie voor renovatiewerken Leieland

Minister Ben Weyts investeert deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is 500 miljoen euro meer dan in de vorige regeerperiode. Deze financiële steun kunnen schoolbesturen gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. Deze investeringsgolf komt ook Deinze ten goede. Zo wordt via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 101.482 euro in de school Viblo Leieland aan de Kouter geïnvesteerd. Concreet gaat het om het plaatsen van ventilatie en renovatie van stookplaatsen. “We zijn blij dat alweer een school uit Deinze gebruikt maakt van de beschikbare middelen. Na de extra middelen voor De Veerboot in Astene wordt opnieuw een inspanning gedaan voor het buitengewoon onderwijs in onze stad.”