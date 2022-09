Vlaamse subsidie van 163.000 euro voor Sint-Hendrik

Onderwijsminister Ben Weyts investeert deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is 500 miljoen euro meer dan in de vorige regeerperiode. “Deze financiële steun kunnen schoolbesturen goed gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken”, zegt gemeenteraadslid Bart Vermaercke (N-VA). “Via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) krijgt Leiepoort campus Sint- Hendrik 163.000 euro voor de afwerking van klaslokalen, de lift en verbouwingen.