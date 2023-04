Viswinkel op de Markt sluit de deuren: “Ik heb mijn best gedaan, maar het mocht niet baten”

In deze boerderij oogst je zelf wat er op tafel komt: Filip en Larissa openen Den Erf in Vosselare

Voor een schappelijke prijs zelf je groenten uit de grond halen en achteraf genieten van een prachtige zonsondergang. Dat is wat Filip Gevaert (43) en Larissa Van Melkebeek (36) bieden in zelfoogstboerderij Den Erf in de Lagestraat in Vosselare (Deinze). “We willen vooral mensen samenbrengen in een eigen ‘community’”, zegt Filip.