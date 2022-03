Viskok van het jaar opent pop-uprestaurant Dhoye 37: “Uitgebreid gastronomisch menu geïnspireerd op de lente”

“Dhoye 37 is het nieuwe adres van mijn cateringbedrijf”, zegt Piet. “Omdat de locatie in Grammene te klein werd, zijn we verhuisd naar een mooie gerenoveerde hoeve, niet ver van de Leie in Deinze. De keukens bevinden zich op het gelijkvloers en op de eerste verdieping is een kleine evenementruimte, die plaats biedt aan 50 personen. Daar kunnen onder andere bedrijfslunches, maar ook kleine, private evenementen plaatsvinden. Omdat het voor mijn cateringbedrijf een rustige periode is, organiseer ik er zelf een pop-uprestaurant. In Dhoye 37 serveer ik een uitgebreid, gastronomisch menu, geïnspireerd op de lente. Het is maar voor zes avonden en het eerste weekend is al uitverkocht. Snel zijn is dus de boodschap.”