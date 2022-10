Vijfde keer, goede keer voor komedieavond K&T-club Sint-Hubert

Lang genoeg gewacht

“De voorstelling was aanvankelijk gepland op vrijdag 13 maart 2020 in zaal Ter Wilgen”, zegt voorzitter Christian Lachaert. “Zoals iedereen zich nog herinnert was dit de avond van de eerste lockdown waarop alle activiteiten werden afgelast. Ook de volgende data die gereserveerd waren konden niet doorgaan: in oktober 2020 woedde de tweede coronagolf en in oktober 2021 was zaal de Brielpoort, waar de voorstelling zou plaatsvinden, nog ingenomen als vaccinatiecentrum. Alle hoop was gevestigd op vrijdag 11 februari 2022, maar ook deze keer gooide het coronavirus roet in het eten. Volgens de toenmalige regels mochten er maar 200 mensen aanwezig zijn, maar er waren al 340 kaarten verkocht. De voorstelling werd uitgesteld naar zaterdag 22 oktober om 20 uur in de Brielpoort, dat is ondertussen al de vijfde datum. Hopelijk komt er nu niets meer tussen, we hebben lang genoeg gewacht”, zegt Christian Lachaert.