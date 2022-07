Vijfdaagse Baloise Ladies Tour eindigt in Deinze: “Vrouwenwielrennen wint aan populariteit en dit willen we mee ondersteunen”

Fans van het dameswielrennen kunnen deze week in deze regio twee keer genieten van een wielerfeest. Op donderdag 14 juli passeert de achtste editie van de Baloise Ladies Tour door Zulte en op zondag 17 juli vindt de slotrit in Deinze plaats. Voor Zulte is het de tweede keer dat deze koers er passeert, voor Deinze is het de eerste keer.

“Vorig jaar sloten we een overeenkomst af om dit evenement de komende drie jaar in onze stad te organiseren”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “De koers start op woensdag in Utrecht, de beste fietsstad van Nederland en eindigt in Deinze, de beste fietsstad van België. Naast de start van Gent-Wevelgem in het verleden en de start van Danilith Nokere Koerse mogen we hier nu een derde grote wedstrijd aan toevoegen. We zijn enthousiast om deze sterke vrouwenrittenkoers met internationaal elan in onze mooie wielerstad voor het eerst te mogen verwelkomen. Het wordt ongetwijfeld een topdag, een slotrit biedt namelijk altijd net dat extra tikkeltje spanning.”

Organisator Geert Stevens ziet de populariteit van het vrouwenwielrennen altijd maar toenemen. “We zijn gestart met een tweedaagse en ondertussen hebben we de tour uitgebreid naar vijf dagen. We starten op woensdag 13 juli in Utrecht en de dag erna komen we naar Zulte. Daarna passeren we nog in Herzele, Knokke-Heist en Cadzand om te eindigen in Deinze. Aan de start staan 23 ploegen met deelnemers van 23 nationaliteiten. Met onder andere de Nederlandse Ellen van Dijk, Europees kampioene op de weg, wereldkampioene in het tijdrijden en werelduurrecordhoudster en Lorena Wiebes, ‘s werelds snelste vrouw op twee wielen, hebben we enkele toprensters onder onze deelnemers.”

Het evenement start om 12.45 uur met de voorstelling van de ploegen en om 14 uur is er de officieuze start op de Markt. “De officiële start situeert zich in de Stadionlaan”, zegt koersdirecteur Joerie Devreese. “Daarna rijden de dames een grote ronde van 36,2 kilometer, gevolgd door 5 plaatselijke ronden van telkens 16,7 kilometer. Het parcours gaat via Meigem richting Nevele en passeert langs Landegem, Hansbeke, Merendree, Vosselare en Bachte-Maria-Leerne om te eindigen in de Karel Picquélaan ter hoogte van Corgas.” Sportschepen Sofie D’hondt (Open Deinze) vult aan: “De koers passeert dus 6 keer over de Markt en daar zal je alles goed kunnen volgen. Het belooft mooi weer te worden en toeschouwers kunnen terecht op de terrassen van de horecazaken op de Markt.”

