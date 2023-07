Vierde jaar zonder Heilig Bloedprocessie: “In 2024 gaan we er terug voor”

HUIZEN­JACHT. Eeklo, centrum­stad van het Meetjes­land: “Een te renoveren woning onder de 200.000 euro vind je hier zéker”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Na twee jaar gaan we opnieuw op bezoek in Eeklo, de hoofdstad van het Meetjesland. Hoe ziet de huizenmarkt er nu uit en wat is er veranderd? Immo Yves neemt ons mee op pad.