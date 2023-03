Vier samen met Regi, Michael Amani en Flemming de JEZ!-feestweek

MIJN STAD. Kunstenaar Koen De Groote (44) over zijn Hansbeke: “Op mijn fiets kom ik tot rust, zolang ik maar onderweg ben”

Hij bezette jarenlang het station van Hansbeke, in de hoop het te kunnen redden van de sloop. Het station staat er niet meer, maar kunstenaar Koen Degroote (44) is er wel nog. Onlangs vereeuwigde hij de - nu allen verdwenen - kunstenaars uit het dorp op foto en binnenkort mag hij de nieuwe spoorwegtunnel voor fietsers en voetgangers opfleuren met een kunstwerk. Een ideale gelegenheid om deze sympathieke spraakwaterval ons even te laten gidsen door Hansbeke, want Koen een Deinzenaar noemen, daar is het nog te vroeg voor.