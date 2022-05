Vier jongeren tuigen man af in Deinze: slachtoffer ramt in zijn vlucht vier wagens en is in levensgevaar

Deinze/Landegem RAC-ge­bouw wordt extra blokloca­tie voor Deinse studenten

De Jeugdraad Deinze voorziet van 23 mei tot en met 1 juli drie locaties waar studenten kunnen studeren voor hun examens. Naast de bibliotheekkelder op de Markt en de benedenzaal van de sporthal in Landegem, kunnen studenten voor het eerst terecht in het RAC-gebouw in de Brielstraat. “Blokken was nog nooit zo leuk sinds we het samen kunnen doen”, zegt Eva Van De Putte van Jeugdraad Deinze.

