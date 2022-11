Vier honden vergiftigd op paar weken tijd in dezelfde buurt: “Plots waren Juul en Doortje helemaal versuft, enkele ogenblikken later waren ze dood”

Basketbal Vrouwen Eerste landelijke Nils Strumane met LDP Donza op bezoek bij ex-club Kortrijk: “Defensief tandje bijsteken”

LDP Donza is het maiden seizoen in eerste landelijke bijzonder goed uit de startblokken geschoten. “We staan al veel verder dan ik zelf vooraf had ingeschat”, stelt coach Nils Strumane, die zondag ex-ploeg Kortrijk in de ogen kijkt.

17 november