VIDEO Veel ambiance, maar magere opkomst voor schuttersstoet

“Het is nochtans een prachtige optocht”, zeggen Norbert Vander Cruyssen (77) en Monique Janssens (72) uit de Ommegangstraat, die met hun buurvrouwen hadden postgevat in de Kortrijkstraat. “De groepen zijn afwisselend en er is veel interactie met de deelnemers. Wanneer we zwaaien naar de koningen en koninginnen, krijgen we vaak een vriendelijke respons. We wisten eigenlijk niet wat het Europees Schutterstreffen was, maar we zijn blij dat we zijn komen kijken.”