(VIDEO) Na twaalf jaar rijden eerste fietsers over Jacques Roggebrug: “Belangrijkste schakel in fietssnelweg tussen Deinze en Gent”

DeinzeNa twaalf jaar wachten is de Jacques Roggebrug over de Volhardingslaan (N35) in Deinze een feit. Dinsdag werd het belangrijkste ontbrekende stuk fietssnelweg F7 langs de spoorlijn tussen Gent en Deinze officieel geopend. De stalen brug van 600 meter lang is een ultiem eerbetoon aan ereburger Jacques Rogge, die van 2001 tot 2013 voorzitter was van het Internationaal Olympisch Comité.

De eerste fietsers konden maandag al over de Jacques Roggebrug bollen, maar dinsdagmiddag werd het lintje officieel doorgeknipt in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeter (Open Vld), Oost-Vlaams provinciegouverneur Carina Van Cauter en gedeputeerde Riet Gillis (Groen), bevoegd voor Mobiliteit. De totaalsom voor dit project bedraagt bijna 3,5 miljoen euro en dit werd mede gefinancierd gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV).

Volledig scherm De Jacques Roggebrug werd in gebruik genomen. © Anthony Statius

Volledig scherm Jonge toeschouwers op de Jacques Roggebrug. © Anthony Statius

Onder impuls van burgemeester Jan Vermeulen en mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne kwamen de plannen voor een fietsbrug over de drukke gewestweg N35 in Deinze-centrum twaalf jaar geleden voor het eerst op tafel te liggen. Het uiteindelijke resultaat omvat een stalen brug over de Volhardingslaan langs de fietssnelweg F7, maar ook twee aanrijhellingen ter hoogte van de Velostraat en de Sint-Hubertstraat, met telkens een kleinere brug boven de fietstunnels onder de spoorweg. Dit maakt de brug in totaal 600 meter lang. In totaal weegt de stalen constructie 84 ton. “Deze brug is het resultaat van een peloton overheden, aannemers, ingenieurs, architecten, maar ook bewoners die grote inspanningen leverden om dit mogelijk te maken”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Deze brug is er om de levenskwaliteit van kinderen van 8 jaar, maar evengoed senioren van 80 te verbeteren.”

Nog missing links

Oost-Vlaams gedeputeerde Riet Gillis benadrukt het belang van de fietsbrug voor het fietsroutenetwerk. “Het station van Deinze wordt met deze brug vlotter bereikbaar. “De fietssnelweg geeft via de nieuwe brug niet enkel toegang tot het station en de stad, maar het biedt ook een vlotte en veilige aansluiting op de fietssnelweg F37 in de richting van Tielt, Roeselare en Ieper. Hiermee is ook één van de belangrijkste ‘missing links’ langs de F7 tussen Gent en Deinze weggewerkt. Maar het werk is nog niet af. De F7 tussen de Burggravenlaan in Gent en de provinciegrens is 27 kilometer lang en hiervan werd al zo’n 21,5 kilometer gerealiseerd. De komende drie jaar worden nog missing links tussen de Tonnestraat en de Nachtegaalstraat in Deinze, tussen de Kruishoutemstraat en de Meylegemstraat in Zulte, de fietstunnel in de Drogenboomstraat in Zulte en ter hoogte van de Karrestraat in Astene (Deinze) aangepakt.”

Bruggenbouwer

De stad Deinze mocht de naam van de brug kiezen en langs de Volhardingslaan aan de kant van wie naar het stadscentrum rijdt, werd een gedenkbord voor Jacques Rogge gezet. Rogge werd na een succesvolle sportcarrière als rugbyspeler en zeiler van 2001 tot 2013 voorzitter van het IOC. Hij woonde lange tijd in Deinze en overleed vorig jaar op 79-jarige leeftijd. Al ereburger van de stad krijgt hij nu ook een eigen brug. Het gedenkbord werd onthuld in het bijzijn van zijn vrouw Anne Bovyn en andere familieleden. “Jacques Rogge is de belangrijkste inwoner die ooit in Deinze heeft gewoond”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Hij was een bruggenbouwer, iemand die mensen maar ook continenten verbond. Hij brak een lans voor de sport en spoorde mensen aan om te bewegen en daar zullen we hem eeuwig dankbaar voor zijn.”

Volledig scherm Aan de brug staat een gedenkplaat voor ereburger Jacques Rogge, naar wie de brug werd vernoemd. © Anthony Statius

Volledig scherm De Jacques Roggebrug werd in gebruik genomen. © Anthony Statius

Volledig scherm Op de brug werd het lintje doorgeknipt. © Anthony Statius

Volledig scherm Burgemeester Jan Vermeulen en schepen Bart Van Thuyne op de Jacques Roggebrug. © Anthony Statius

Volledig scherm De Jacques Roggebrug gezien van in de Sint-Hubertstraat. © Anthony Statius