VIDEO Brandweer en politie Deinze en Make-A-Wish bezorgen vier kinderen de dag van hun leven: “Tijdens de rit in de brandweerwagen zat Louis de ganse tijd te stralen”

“Louis werd 2 maanden te vroeg geboren”, zegt mama Maika. “De eerste dag na de geboorte kreeg hij een klaplong en na een zevental maanden zagen we dat hij zich niet ontwikkelde zoals het zou moeten. Hij bleek een hersenletsel opgelopen te hebben en toen hij bijna drie jaar was, begon hij zware epileptische aanvallen te krijgen. Op een gegeven moment werden die aanvallen zo erg dat hij niet kon stappen en in een rolstoel moest zitten. De aanvallen zijn sinds kort gelukkig onder controle, dit na een lange zoektocht naar het juiste medicijn. Louis gaat naar de Sint-Martinusschool in Zomergem, waar hij op handen wordt gedragen. Wat ze daar voor hem doen, is echt ongelofelijk, maar wat de brandweermannen voor hem doen, betekent ook heel veel.”

Voor Thijl Segers uit Moerbeke waren het vooral de politieagenten die zijn aandacht trokken. De jongen had een politie-uniform op maat aangetrokken en hij mocht even zijn schietkunsten oefenen en vingerafdrukken nemen. “Mijn nonkel is politiecommissaris en ik wou dat vroeger ook worden, dus ik denk dat het in de genen zit”, zegt zijn mama Nele De Vos. “Vooral de auto’s en motors, daar is hij gek van. De rit naar hier vond hij zalig. Normaal is hij zeer spraakzaam, maar hij was deze ochtend een beetje verlegen.” Voor Thijl was de ontmoeting met de Deinse hulpdiensten een welgekomen afleiding, want de jongen is ernstig ziek. “Thijl is geboren met een hernia diafragmatica, dat is een breuk van het middenrif”, zegt zijn mama Nele. “Zijn toestand is lang kritiek geweest en in het ziekenhuis gaven ze ons weinig hoop. Uiteindelijk kon hij geopereerd worden, maar tot op heden krijgt hij sondevoeding. Hij is motorisch beperkt en omdat hij maar één long heeft, heeft hij ook een beperkt uithoudingsvermogen. Hier kan hij even alles vergeten.”