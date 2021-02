Vicky en Bart trouwen live op de radio: “Wij in de studio en de gasten thuis, met verwenbox die aan huis geleverd werd”

Dentergem Gegrepen op zebrapad door auto: vrouw gewond naar ziekenhuis

26 februari Langs de Wontergemstraat in Dentergem, ter hoogte van supermarkt Obelix, gebeurde vrijdag om 16.40 uur een ongeval. Een vrouwelijke voetganger werd er op het zebrapad opgeschept door een auto. De bestuurster verklaarde dat ze de zwakke weggebruiker niet had opgemerkt omdat ze verblind was door de laagstaande zon. Eerder vrijdag was dat ook al de aanleiding van een nog zwaarder ongeval langs de Gentstraat in Meulebeke. Het slachtoffer in Dentergem liep een hoofdwonde op en werd naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt gebracht. De brandweer snelde ter plaatse om de plaats van het ongeval te beveiligen.