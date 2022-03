Vicepremier Petra De Sutter en GroenRood huldigen verdienstelijke Deinzearen

Hoog bezoek in De Plaats in de Kalkhofstraat in het centrum van Deinze. GroenRood nodigde minister Petra De Sutter uit voor een kort gesprek over actuele thema’s zoals het energiebeleid en de oorlog in Oekraïne. Daarna werden drie inwoners van Deinze door de minister in de bloemetjes gezet bij de uitreiking van de Buysseprijzen voor verdienstelijke inwoners.