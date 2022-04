Viblo Leieland organiseert takeaway

“Na het succes van vorig jaar en omdat het coronavirus nog onder ons is, plannen we opnieuw een afhaaleetfestijn”, zegt Katrien Delanote van Viblo Leieland. “Dit vindt plaats op zondag 24 april tussen 10 en 12 uur. We bieden kippenbouten of vegetarische hamburgers met frieten of krielaardappelen en groenten aan. Wie bij ons besteld, steunt de werking van de school voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod en type 9. Bestellen kan tot woensdag 20 april via 09/386.38.65.”