VIBLO Cycling Challenge brengt 1.630 euro op voor nieuwe speeltuin

“De ‘VIBLO Cycling Challenge’ werd de grootste activiteit op het geplande schoolfeest”, zegt organisator Kurt Dhaene. “Reeds in de voormiddag konden de wielertoeristen kiezen tussen een tocht van 60 of 90 kilometer en in de namiddag was er de familiesneukeltocht van 13 kilometer. Profwielrenner Olivier Naesen was peter van het evenement. We zijn blij dat we na het betalen van de vele onkosten toch een mooi bedrag van 1.630 euro kunnen overhandigingen. Als we zo ons steentje kunnen bijdragen om de droom van die kinderen, namelijk de aanleg van een veilige speeltuin, kunnen helpen realiseren, dan geeft ons dat een goed gevoel. Ik ben het hele bestuur en alle vrijwilligers bijzonder dankbaar voor hun inzet en hulp.

“Volgend jaar willen we het nog beter doen. Zaterdag 3 juni wordt een dag om nu al in de agenda aan te kruisen. Alles zal terug in Deinze plaatsvinden ten voordele van VIBLO Leieland. We zijn ook nog in overleg om in de zomer mee een sneukelfietstocht te organiseren in Deinze, maar dat is op vandaag nog iets te vroeg om daar concreet over te zijn”, besluit Kurt.