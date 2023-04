Versele-Laga Paastornooi nodigt jong voetbaltalent uit bij KMSK Deinze

Opnieuw vertraging voor werken in Pontstraat: “Omleiding blijft nog 2 maanden langer gelden”

De werken in de Pontstraat in Deurle (Sint-Martens-Latem) hebben opnieuw vertraging opgelopen. De hevige regenval van de afgelopen weken is hier de grote boosdoener. Hierdoor blijft de omleiding voor het verkeer tussen de Leernsesteenweg (N466) in Sint-Martens-Leerne (Deinze) en de Kortrijksesteenweg (N43) via de Museumwijk voorlopig gelden. In totaal werd de einddatum van de werken al een half jaar opgeschoven.