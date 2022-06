Vers ondernemersbloed gezocht voor leeglopend HUP/HUB-pand

In het HUP/HUB-pand in de Tolpoortstraat kan je momenteel terecht bij boekenhandel Letters & Co, horecazaak Bar Flo, kledingzaak So Belli en antiekwinkel Cecile & Cyriel. De andere vijf pop-uppanden staan voorlopig leeg. Zo vertrokken Relaxatietherapie Florence en platenzaak Coffee, Beer en Vinyl naar een permanente stek en koos de Slam Skateshop toch niet voor Deinze. “Er is inderdaad leegstand, maar ik ben er zeker van dat we de lege panden binnenkort zullen gevuld krijgen”, zegt schepen van Lokale Economie Filip Vervaeke (Open Deinze). “Hiervoor schakelden we de hulp in van voormalig centrummanager Chris Verghote. Hij is al in onderhandeling met enkele gegadigden. Geïnteresseerden mogen zich altijd aanmelden.”