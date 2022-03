Vera Planckaert (66) maakt vlaggen voor herdenking waterramp in Wallonië: “Veel slachtoffers blijven in de kou staan, ik ben blij dat ik kan helpen”

NeveleVera Planckaert haalt haar naaimachine uit de kast voor de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië in de zomer van 2021. In mei vormen vrijwilligers een mensenketting van 35 kilometer langs de rivier Vesder. Met tientallen andere Vlamingen maakt Vera Planckaert vlagjes om dit herdenkingsmoment op te fleuren: “Ik heb 39 jaar als naaister gewerkt, dus dit is een kleine moeite.”

Op 15 mei 2022 organiseren vrijwilligers uit heel Vlaanderen een herdenkingsmoment voor de slachtoffers van de overstromingen in de vallei van de Vesder. Over een afstand van 35 kilometer tussen Angleur en Verviers willen zij een mensenketting vormen met bewoners, getroffenen, familie, vrienden en hulpverleners om stil te staan bij de gebeurtenissen. Daarnaast werd een oproep gedaan om vlaggen te maken om deze mensenketting kleur te geven. Tania Van Parys (56) uit Drongen, een ex-collega van Vera Planckaert, deelde de oproep naar vlaggenmakers op haar Facebook.

Stormachtige dag

“Sinds oktober help ik om de twee weken helpen bij de heropbouw van getroffen woningen in Trooz”, zegt Tania. “Er is nog veel werk en veel mensen hebben het gevoel dat de overheid hen in de steek laat. Daarom help ik graag met heel wat andere vrijwilligers ter plaatse, maar ook het project van de mensenketting wil ik steunen. Vera Planckaert regeerde onmiddellijk op de oproep om vlaggen te maken. Ik werkte met haar samen in het dienstverleningscentrum Heilig Hart in Deinze.”

Vera werkte 39 jaar lang in het naaiatelier van DVC Heilig Hart, waar ze aangepaste kledij maakte voor de bewoners en het personeel. “Dat heb ik altijd graag gedaan. Ik zeg altijd: ik ben nooit gaan werken, want mijn job was mijn hobby”, vertelt ze. “Ondertussen ben ik al acht jaar met pensioen, maar ik doe nog geregeld herstellingen voor vrienden en familie”, voegt de zus van Eddy Planckaert toe.

130 vlaggen

Toen ze de oproep zag, twijfelde ik niet om eraan te beginnen, op een stormachtige dag. “Het is echt verschrikkelijk wat daar is gebeurd en er wordt nog amper aandacht aan besteed. Het is iets kleins, maar als ik kan helpen, doe ik dat met plezier.

Ondertussen heeft Vera al 130 vlaggen gemaakt: “Ik gebruik hiervoor een oud laken of een tafelkleed dat ik niet meer gebruik”, zegt Vera. “Het patroon kreeg ik mee van de organisatoren en zo kon ik gemakkelijk aan de slag. Over een afstand van 250 meter kunnen er zo’n 560 vlaggen. Ik geef mijn vlaggen aan Tania, die dan zorgt dat ze bij de juiste personen terechtkomen.”

Lieve Decraemer uit Blankenberge is één van de organisatoren en zij hoopt dat het beoogde doel zal behaald worden: “In totaal hebben we 85.000 vlaggen nodig. Er zijn een vijftigtal groepen vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Ondertussen zitten we ongeveer aan de helft, maar we hebben nog wat tijd.”