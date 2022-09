Veertigste Canteclaermarsen langs Astene en Bachte-Maria-Leerne

Astene Hinder door werken in Achter­straat

Het verkeer in de Achterstraat in Astene zal tijdelijk hinder ondervinden. Van donderdag 15 september tot en met woensdag 21 september wordt in de Achterstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd tijdens werken aan nutsleidingen in opdracht van Fluvius. Er wordt een omleiding voorzien via de Bliekstraat – Krommestraat.

11 september