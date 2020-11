Varkenskweker (55) verpletterd tussen zware plaat en vorkheftruck

Kenneth Van Gansbeke donderdag in actie op EK in Praag: “Steeds kans dat ik Olympische Spelen haal”

16 november In Praag kampt Kenneth Van Gansbeke donderdag in de klasse tot 66 kilogram om de Europese judotitel. Recent werd de Nevelenaar, die in Brugge woont en sinds vorig jaar een dochtertje heeft, zevende op een Grand Slam in Budapest.