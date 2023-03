Vanochtend een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Deinze

Bestuurder (25) ontwijkt dier op rijbaan, gaat over de kop en belandt tegen verlich­tings­paal

Een 25-jarige man is in de nacht van 7 op 8 maart als bij wonder heelhuids uit een spectaculair ongeval gekomen. Midden in de nacht week hij van de baan af, nadat hij een dier probeerde te ontwijken. Hij ging vervolgens met zijn voertuig over de kop.