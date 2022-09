Vanessa Chinitor en Loes Van den Heuvel feesten met senioren

Deinze Drie Deinse dames organise­ren eerste editie Woesteinze in Leiethea­ter: “Gedaan met geitenwol­len­sok­ken, duurzamer leven kan ook leuk zijn”

Yasmine Versteele (29), Justine Demarey (26) en Margot Lootens (26) zijn drie jongedames uit Deinze die begaan zijn met het klimaat. Op zondag 9 oktober organiseert het trio Woesteinze in Leietheater, een evenement met workshops en een filmvertoning van de nieuwe documentaire ‘Duty Of Care’ van Nic Balthazar. “Het is geen geitenwollensokkengedoe, de boodschap is dat iedereen op een leuke manier duurzamer kan leven", klinkt het.

