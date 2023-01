Vandalisme aan station van Deinze: raam aan diggelen geslagen

Deinze Nieuwe cafetaria De Brielmeer­sen gepland voor 2025

De nieuwe cafetaria in recreatiedomein De Brielmeersen in Deinze zal in de zomer van 2025 klaar zijn. Dit meldt provincieraadslid Bart Vermaercke (N-VA) na een bevraging bij de bevoegde gedeputeerde An Vervliet.

25 januari