Van yogasessies tot mantra’s van Tibetaanse monnik: Johan en Lieve organiseren eerste Summer Bloom Fest in hun tuin

Nevele/DeinzeMet Summer Bloom Fest heeft Deinze er een festival bij. In de weelderige tuin van Johan Morel en Lieve Claeys in Nevele vindt op zaterdag 6 en zondag 7 augustus een unieke happening plaats waarbij spiritualiteit centraal staat. “Iedereen die eens even uit het hectische leven wil ontsnappen, is meer dan welkom”, zegt Johan.

Het Summer Bloom Fest ontleent haar naam aan Bloom uit Waregem, een platform dat spiritualiteit voor iedereen toegankelijk wil maken door middel van spirituele expo’s, workshops, lezingen en een tijdschrift. Het festival is iets volledig nieuw en het idee komt van het Nevelse koppel Johan Morel (54) en Lieve Claeys (37) van Centrum Lichtziel. Zij stellen hun tuin in de Bijlkenstraat 2 in Nevele open voor wat ze noemen een spirituele happening.

India

“We zijn al meer dan 30 jaar gepassioneerd door de cultuur en de traditionele rituelen van India”, zegt Johan. “Lieve is er mee opgegroeid en ik verdiep er mij ook al jaren in. We geven meditaties, sessies samenzang, yogasessies en spirituele begeleiding. Sinds twee jaar doen we dit onder de naam Centrum Lichtziel. We kwamen in contact met Bloom door deel te nemen aan één van hun beurzen en het idee rijpte om een groot evenement te organiseren waarbij spiritualiteit, bewustwording en complementaire geneeswijzen centraal staan. We verhuisden een jaar geleden van Gent naar Nevele en hier beschikken we over een tuin van meer dan 5.000 vierkante meter; de perfecte setting voor een onvergetelijke zomer.”

Lieve en Johan geven een kleine rondleiding in hun tuin, waar in het weekend van 6 en 7 augustus honderden bezoekers welkom zijn. “Als centraal podium hebben we de Holistic Zone waar je terechtkan voor activiteiten waar wat bewegingsruimte voor nodig is”, zegt Lieve. “Als bezoeker kan je deelnemen aan yogalessen, groepsmeditaties, natuurbaden, kruidenworkshops en ecstatic dance, een vorm van dansen waarbij je volledig in contact komt met jezelf. We verwelkomen er ook de Tibetaanse monnik Sangye, een goede vriend van ons, die op zondag het festival opent met enkele krachtige mantra’s. Tijdens de slotceremonie op zondag geniet je als festivalbezoeker van het optreden van de groep Kirtan Masala.”

Bazaars

“Verder vind je er bazaars met onder andere kristallen en edelstenen en in de Tempel kan je boeiende lezingen bijwonen door coaches van diverse strekking”, vervolgt Lieve. “Zo komen thema’s als lief zijn voor jezelf, tweelingzielen en handlezen uitgebreid aan bod. Op de Plaza kunnen bezoekers terecht voor een consult op maat bij gedreven life coaches en ervaren astrologen, mediums en kaartleggers. In de Food Zone kan je genieten van heerlijke mocktails en cocktails en gezonde hongerstillers. Tot slot hebben we ook aan de kinderen gedacht. Zij worden in de kidscorner verwend met grime en kunnen er zich vergapen aan een goochelshow.”

Op zaterdag 6 augustus kan je het festival bezoeken van 13.30 tot 22 uur. Op zondag 7 augustus is dat van 10 tot 18 uur. Tickets kosten 20 euro in voorverkoop en je kan ze reserveren via www.bloom.be/spirituele-beurzen/summerbloomfest. Aan de deur betaal je 24 euro. Voor een combiticket betaal je 30 euro (34 euro aan de deur). Snel zijn is de boodschap want het aantal tickets is beperkt.

