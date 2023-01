Van verlichte tractortocht tot laatste keer winterpret aan de Leie: dit zijn onze weekendtips voor Deinze en het Meetjesland

Deinze Vogels spotten in De Brielmeer­sen

Vogelliefhebbers moeten op zondag 8 januari in provinciaal domein De Brielmeersen in Deinze zijn. De provincie Oost-Vlaanderen organiseert er van 10 tot 12 uur een nieuwjaarswandeling met aandacht voor wintervogels. Elke eerste zondag van de maand staat een natuurwandeling op het programma en je maakt er onder leiding van een natuurgids kennis met De Brielmeersen, telkens over een ander thema. Afspraak aan de ingang van de jachthaven in de Lucien Mattyslaan om 10 uur stipt. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. Meer info via debrielmeersen@oost-vlaanderen.be, 09/380.87.37 of www.debrielmeersen.be.

3 januari