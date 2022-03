Van stadswinkel over muziek in de winkelstraten tot meer subsidies voor handelaars: met dit tienpuntenplan geeft Deinze de lokale economie een boost

Filip Vervaeke is een dik jaar schepen van Lokale Economie in Deinze, maar hij laat er geen gras over groeien. Na zijn ‘tournée intégrale’ bij honderden handelaars komt hij met een voorstel in de vorm van het tienpuntenplan ‘Deinze, een ondernemende & veerkrachtige stad’, dat de komende vier jaar wordt uitgerold. Het plan kreeg groen licht van het college van burgemeester en schepenen en wordt nog voorgelegd aan het Economisch Forum en de gemeenteraad. Hieronder vind je al de tien actiepunten in een beknopte versie.