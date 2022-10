Van Praet, Adria en Bomboare: fietstunnels in Astene, Petegem en Hansbeke krijgen naam

Astene/Petegem/HansbekeDe nieuwe fietstunnels in de Karmstraat in Astene, de Tonnestraat in Petegem-aan-de-Leie en het station in Hansbeke hebben nog geen naam. Na een rondvraag bij de inwoners stelt de stad respectievelijk de Van Praet-tunnel, de Adria-tunnel en de Bomboare-tunnel voor. Er volgt een openbaar onderzoek en eind dit jaar worden de namen ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Onder de spoorlijn Gent-Kortrijk werden twee fietstunnels aangelegd om de overwegen in de Karmstraat in Astene en de Tonnestraat in Petegem-aan-de-Leie te vervangen. In het kader van de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge werd de overweg in Hansbeke afgesloten en vervangen door een voetgangers- en fietserstunnel. Deze nieuwe tunnels zijn klaar en moeten enkel nog een naam krijgen.

Ignace Van Praet

“Voor de naamgeving van deze tunnels hebben we bewust gekozen voor een participatief proces”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “We lanceerden een oproep en iedereen die dat wenste, kon een voorstel indienen. De voorstellen werden voorgelegd aan de erfgoedraad. Het college van burgemeester en schepenen heeft intussen drie namen gekozen, die een sterke link hebben met het lokale verleden. Voor de tunnels in de Karmstraat en Tonnestraat waren er na technische screening 24 en 38 geschikte naamvoorstellen. Het stadsbestuur koos respectievelijk voor de Van Praet-tunnel en Adriatunnel. De Van Praet-tunnel verwijst naar Astenaar Ignace Van Praet, eregemeenteraadslid van onze stad. Hij was van 1982 tot 2006 onafgebroken gemeenteraadslid en hij werkte jarenlang op het kabinet van eerste minister Wilfried Martens. Hij zetelde in de raad van het OCMW waar Marc, de oudste van zijn vier kinderen, secretaris was. Zijn andere zoon Luc, was tot kort hoofd van de sportdienst in Deinze. Ignace overleed in 2009 op 74-jarige leeftijd.”

Volledig scherm De fietstunnel in de Karmstraat. © Anthony Statius

Volledig scherm De tunnel in de Karmstraat in Astene wordt genoemd naar Ignace Van Praet. © JVK

Caravans en meikevers

“De Adriatunnel verwijst naar het gelijknamige caravanbedrijf dat in De Tonne gevestigd was tot in de jaren 90. De firma was indertijd de grootste werkgever van Deinze”, zegt Jan Vermeulen. “Voor de tunnel in Hansbeke waren er na technische screening 35 geschikte inzendingen”, vervolgt de burgemeester. “Het college van burgemeester en schepenen kiest hier voor de naam ‘Bomboaretunnel’. De naam verwijst naar de schrijfsels van Hansbekenaar Adolf Van de Sompel in de plaatselijke krant Vlakaf. Onder de titel ‘De veruilokte bomboare’ pende hij verhalen neer in het plaatselijk dialect. Hij woonde vlakbij de voormalige overweg, waar de tunnel nu ligt. Bomboare is dialect voor meikever.”

De openbare onderzoeken lopen van 1 tot 30 november. Inwoners kunnen per brief of e-mail reageren bij de GIS-dienst (Brielstraat 2, 9800 Deinze), gis@deinze.be.

Volledig scherm De pleintunnel in Hansbeke werd in juni geopend. © Anthony Statius

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.