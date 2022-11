Van Pater Mestdagh tot headbangen in de Brielpoort: Jan Delvaux vereeuwigt popgeschiedenis van de regio Leie Schelde in zaalshow en boek

‘Troubadour van het Heilig Hart’

“Nog nooit van Pater Mestdagh gehoord? Dat was nochtans geen onbekende zanger uit Deinze”, zegt Jan Delvaux. “Hij werd ook wel de ‘Troubadour van het Heilig Hart’ genoemd en had in de jaren 50 en 60 enkele bekende liedjes. Dashboard Lieve Vrouwke is mijn persoonlijke favoriet. Je kan Louis Mestdagh een beetje vergelijken met Soeur Sourire, al scoorde hij nooit een wereldhit. Pater Mestdagh is alvast één van de mooiste verhalen die ik ben tegengekomen in mijn zoektocht naar de muziekgeschiedenis van deze regio.”

“Met het project Belpop Bonanza City Special ga ik met Jimmy Dewit, beter gekend als DJ Bobby Ewing, op zoek naar sterke en merkwaardige verhalen uit bepaalde steden of regio’s”, vervolgt Jan Delvaux. “Het is natuurlijk niet mogelijk om alle verhalen te vertellen, maar we proberen er telkens toch een dertigtal uit te kiezen. Onze allereerste City Special was in Genk en volgende week stellen we onze Special over Kortrijk voor. Momenteel bereiden we die over Leie Schelde voor en op zaterdag 4 februari brengen we hier een zaalshow over in Leietheater. Naast Pater Mestdagh komen ook Bobby Setter uit De Pinte, William Vaesen uit Sint-Martens-Latem, Kimberly Claeys of Little Kim uit Kruisem en Johan Verminnen uit Hansbeke aan bod, maar ook de verhalen van de Brielpoort in Deinze en het festival Zeverrock in Zevergem. Ook kleinkunstzanger Luk Bral heeft een mooi verhaal. Die man had echte star quality. Onze lijstje is nog niet definitief, maar er valt genoeg te vertellen.”