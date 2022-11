Van Moulin Rouge tot De Blauwe Maan: hier kan je de Rode Duivels aanmoedigen tijdens het WK in het Meetjesland en Deinze

NAZARETH Ook personeel Makro in Eke staakt: “Het moraal van de medewer­kers is laag”

Werknemers van handelsgrootwarenhuis Makro hebben woensdag het werk neergelegd. Ze eisen snel duidelijkheid over de toekomstplannen en vrezen voor hun lonen. “We leven in onduidelijkheid, alles is voorwaardelijk. Het moraal van de medewerkers is laag”, klinkt het bij de vakbond. “Wie blijft en wie niet?”

9 november