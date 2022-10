Van Levensloop tot de pracht van de nacht: onze weekendtips voor het Meetjesland en Deinze

Deinze Bloedarmoe­de bij Rode Kruis-Dein­ze: “We hebben dubbel zoveel vrijwilli­gers nodig”

Rode Kruis-Deinze is dringend op zoek naar vrijwilligers voor de hulpdienst, bloedafnames, maar ook voor het lesgeven, de zorgbib en de uitleendienst. Op tien jaar tijd is het aantal vrijwilligers gehalveerd tot een dertigtal en dat is veel te weinig, zegt voorzitter Matthieu Machiels. “Minder mensen betekent minder middelen en dit leidt op termijn tot minder activiteiten. Dat is een vicieuze cirkel waar we niet in willen belanden.”

