Van kunst - en ambachtenfeest tot carnavalsstoet: onze vijf weekendtips voor Deinze en het Meetjesland

Van bedevaart tegen puisten tot ambachten­feest: Gottemna­ren klaar voor vijftigste Zomerzon­dag in de Vlasschuur én de kerk

In het dorpje Gottem start de zomer traditioneel in putje winter. Op zondag 26 februari organiseert het Sport- en Feestcomité de vijftigste editie van de Zomerzondag, dit met dubbel zoveel kraampjes en een extra tentoonstellingsruimte in de kerk. We doken even in de geschiedenis van dit lokale volksfeest.