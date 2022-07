Van kippen vangen tot de dansbenen strekken: vijf weekendtips in Deinze en het Meetjesland

deinze/meetjeslandWie zich wil uitleven op gratis muziek in een gezellig kader heeft in het weekend van 23 en 24 juli in de regio Deinze en het Meetjesland keuze te over. Een modern dansfeest op de Deinse Feesten of toch liever een goeie ouwe TD in Evergem? Er is voor elk wat wils.