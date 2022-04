Van Jobcafé over meer groen tot Ondernemersquiz: zo wil Deinze Industrie meer werknemers lokken

Deinze Industrie is een overkoepelend orgaan waarin de stad Deinze en vier bedrijvenkoepels in vertegenwoordigd zijn, namelijk De Prijkels, vertegenwoordigd door Gert Snel van transportbedrijf Snel Logistics, Rond de Watertoren, vertegenwoordigd door Filip Walraeve van Demival, Deinze Noord, vertegenwoordigd door Dirk De Leu, en sinds dit jaar ook de bedrijven in Nevele, vertegenwoordigd door Steven Lagaisse van SLV Rent.

Lage werkloosheidsgraad

“Onze regio kent een hoge werkzaamheidsgraad van bijna 78%, wat net onder de Vlaamse ambitie van 80% ligt”, zegt woordvoerder Yannic Demeyer van Deinze Industrie. “Tegelijk heeft Deinze een lage werkloosheidsgraad (2,7%). Daar kun je bijna niets meer uithalen met als gevolg dat heel wat bedrijven schreeuwen om werknemers. We moeten Deinzenaren die nu gaan werken in Brussel of Antwerpen proberen te overtuigen om in Deinze zelf te komen werken. Om die kloof te dichten, hebben we heel wat netwerkacties op het programma staan.”

Werknemers aantrekken kan je leren

“Op 25 april steken we van wal met een webinar rond ‘employer branding’”, zegt schepen Filip Vervaeke (Open Deinze). “Dit is een gratis digitale meeting voor HR-medewerkers en zaakvoerders over hoe ze hun bedrijf beter kunnen positioneren naar de arbeidsmarkt toe. In het kader van de krapte op de arbeidsmarkt kan dit nuttig zijn. Inschrijven kan nog tot 15 april.”

Meer groen aan bedrijven

“Deinze wil tegen 2025 één boom per inwoner aanplanten, dat zijn bijna 44.000 bomen en bedrijven kunnen hierbij helpen. Eind juni zullen we een actie organiseren met Natuurpunt en Regionaal Landschap waarbij we via een gegidst bezoek aan een industriezone toelichting geven over hoe groenzones rond bedrijven kunnen aangelegd worden, gecombineerd met een voordelige aankoop van groen voor bedrijven.”

Sportieve teambuilding

“Op 27 augustus vindt de derde editie plaats van de Deinze Industrie Teamtrophy, een sportief netwerkmoment in de Brielmeersen. Bedrijven kunnen zich inschrijven in teams van vier en nemen het op tegen elkaar. De sportieve dag wordt afgesloten met een podiumceremonie en traktaties aan de foodtruck.”

Volledig scherm Deinze heeft eerder al computers en laptops ingezameld voor kansarme kinderen. © Anthony Statius

Laptops voor kansarme kinderen

“Begin september overhandigen we voor de vierde keer laptops en computers aan lagere schoolkinderen uit kansarme gezinnen. Deze actie was een idee van wijlen schepen Norbert De Mey. We werken hiervoor samen met VTI Deinze, waarbij leerlingen uit de IT-afdeling de toestellen opkuisen en gebruiksklaar maken. De geschonken materialen komen via het Sociaal Huis en de welzijnsschakels terecht bij de juiste gezinnen. Zo hebben we al 81 gezinnen kunnen helpen.”

Jobbeurs

“Het Deinze Industrie Jobcafé in de Brielpoort wordt stilaan een vast begrip en jaarlijks profileren meer dan veertig bedrijven zich naar toekomstige werknemers. Het concept wordt jaarlijks bijgeschaafd om in te spelen op de actuele noden. Op de volgende editie zullen bezoekers aan het onthaal op basis van hun wensen en verwachtingen begeleid worden naar de standhouders.”

Ondernemersquiz

“Als nieuwigheid organiseren we dit jaar voor de eerste keer een ludiek netwerkmoment in de vorm van een ondernemersquiz. Bijleren en elkaar ontmoeten, is het doel.”

Meer info op www.deinzeindustrie.be of via info@deinzeindustrie.be.

