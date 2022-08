Van illegale piratenzender tot gevestigde waarde: Radio Tequila viert veertigste verjaardag met groot feest

Deinze/Aalter/KruisemDe lokale zender Radio Tequila bestaat 40 jaar en dat laten de medewerkers niet onopgemerkt voorbijgaan. Op zondag 4 september is iedereen uitgenodigd op een feest aan het radiostation in de Bredestraat in Petegem-aan-de-Leie, waar Willy Sommers voor de nodige ambiance zal zorgen. Maar hoe is het ooit begonnen en van waar komt die naam eigenlijk? Hieronder het verhaal van dé lokale zender van Deinze en omstreken.

Het verhaal van Radio Tequila begint in het voorjaar van 1982 in Zulte. Dertien jonge mensen brainstormen er over een nieuwe naam voor een radiostation en dankzij het instrumentale liedje Tequila van The Champs uit 1958 hebben ze naast een naam onmiddellijk ook een aanstekelijk deuntje gevonden. Vandaag veertig jaar later zijn de meeste van de dertien ‘Radio Fathers’ er nog altijd bij. Op paaszondag 11 april van dat jaar komt Radio Tequila voor het eerst in de ether en dit vanuit een kleine houten chalet op Kruishoutemberg onder de juridische naam vzw Jongeren en Muziek en op de frequentie 100.5 FM. “Een moeilijke start want op 3 juni 1982 vielen de toenmalige RTT (Regie voor Telegraaf en Telefoon) en de rijkswacht ons lokaal binnen”, vertelt Eddy Lefevre. “Tequila zond toen nog illegaal uit en dus werd alle materiaal aangeslagen en verbeurd verklaard, een klap van zo’n 500.000 Belgische frank. Dankzij de hulp van vele sympathisanten die onder andere gratis materiaal aanleverden, konden we gelukkig heropstarten.”

Volledig scherm De oorspronkelijke sticker van Radio Tequila. © Radio Tequila

Volledig scherm Een beeld van de inbeslagname van het materiaal op de eerste site in Kruishoutem. © rv

Volledig scherm De eerste studio in Kruishoutem. © Radio Tequila

Volledig scherm De eerste studio in Kruishoutem. © Radio Tequila

Een jaar na de oprichting verhuisden de radiomakers naar de Bredestraat 103 aan de waterplas Florizoone – beter gekend als de surfput - in Petegem-aan-de-Leie (Deinze). De officiële vergunning valt op 5 december 1984 in de bus. De vrije radio werd officieel een lokale radio. De beginjaren werden gekleurd door evenementen zoals de jaarlijkse Londen-reis, de Hi-Tech Dance Night in de Brielpoort en in 1989 bereikte de zender 37.400 luisteraars. In 1998 krijgen de lokale radiozenders in Deinze een zware klap te verwerken want in het nieuwe frequentieplan van de overheid blijkt dat er in Deinze nog slechts plaats is voor twee vrije radio’s in plaats van vier. Tequila gaat verder op zelfstandige basis en doet dit tot op de dag van vandaag, volledig gedragen door vrijwilligers. In 2003 verhuisde de zender een laatste keer, naar de Bredestraat 107 op domein De Leerze. De grote antenne verhuisde in 2019 van de Molens van Deinze naar de gebouwen van Versele Laga in Astene.

“Onze zender overleeft dankzij heel veel vrijwilligers en door een aantal terugkerende activiteiten zoals de sneukelfietstocht, de Valentijnswandeling en de quiz Kwist’t”, zegt Eddy Lefevre. “De coronajaren waren voor ons niet gemakkelijk want voor onze financiering zijn we afhankelijk van deze evenementen. Toch bleef ons team van vrijwilligers op post, ontsmet en gemaskerd. We schakelden zelfs nog een tandje bij. We speelden spreekbuis en communicatiekanaal voor de lokale overheden en zorgden voor troost en ontspanning, ook en vooral in barre lockdowntijden.”

Op zondag 4 september vieren de medewerkers en ex-medewerkers van Tequila de veertigste verjaardag. “In de voormiddag maken we een bijzondere uitzending vanuit dienstencentrum Leiespiegel in Deinze”, zegt Marc Vandenbroecke. “Naast heel wat belangrijke gasten wordt daar ook het boek ‘40 columns met een knipoog 40 / 40 jaar Radio Tequila’ van Carlos Alleene voorgesteld. Na de uitzending in het stadhuis, verplaatst het feest zich naar de Bredestraat 107. Vanaf 13 uur is iedereen welkom voor een tentoonstelling en een namiddag vol muziek. Met foto’s, affiches en folders schetst de tentoonstelling het 40-jarig bestaan van onze zender. Op het podium treedt ondertussen de coverband MeZaMi op en daarna ontvangen we Willy Sommers. De toegang is gratis.” Meer info via www.radiotequila.be.

Volledig scherm De huidige studio in de Bredestraat 107. © Radio Tequila

Volledig scherm Ook Adamo kwam al langs in de studio van Radio Tequila. © Radio Tequila

