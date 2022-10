Van djembé spelen tot totebags bedrukken: 7 workshops in het Meetjesland en Deinze die je door de herfstmaanden helpen

Astene/Deinze Ivan (81) en Martine (79) stoppen na 61 jaar met kapsalon: “We doen het nog even graag, maar onze leeftijd speelt ons parten”

Maar liefst 61 jaar lang zorgde Ivan Janssens (81) voor nieuwe kapsels in zijn salon in Astene (Deinze). De man runt zijn zaak met zijn vrouw Martine nog steeds met evenveel passie, maar nu komt er een einde aan zijn lange carrière. “Het is met pijn in het hart, onze leeftijd speelt ons parten”, zegt Ivan.

10 oktober