Van dierendag in Eeklo tot weideschieting in Grammene: wat te doen dit weekend in Deinze en het Meetjesland

Ook tijdens het hemelvaartweekend valt er veel te beleven in de regio Deinze en het Meetjesland. Wie de scherpschutter in zichzelf wil testen, kan zaterdag en zondag in Grammene terecht voor een kleiduifschieting, wie eerder van klassieke muziek houdt moet in Het Rariteitenkabinet in Nevele of ArtA’A in Aalter zijn. Voor dierenvrienden is de Huysmanhoeve de place to be. Ontdek hier onze tips voor het weekend van 20 en 21 mei.