Van breiworkshops tot modeadvies: HUP/HUB-pand opnieuw gevuld met ondernemers

DeinzeAlle pop-ups in het HUP/HUB-pand in de Tolpoortstraat 66 in Deinze zijn opnieuw verhuurd. De vijf nieuwkomers zijn Atelier 9A, Jesse-Artworks, CreaLief, So Stylish, So Phie en De Planterie en Isabel De Zutter Photography, die samen een pop-up delen.

Er waait binnenkort een nieuwe wind door het HUP/HUB-pand. De stad Deinze kocht de winkelruimte aan om er startende ondernemers een platform te geven zodat ze zich aan een breder publiek bekend kunnen maken. In mei vorig jaar gingen de eerste pop-ups open en ondertussen kwamen er al enkele nieuwe bij, maar er gingen er ook een aantal weg. Vorige maand stonden nog vijf van de negen pop-upwinkels in het HUP/HUB-pand leeg, maar hier komt verandering in.

Naast de vaste waarden Letters&Co, de boekenwinkel van Chris Verhecken en Lies Scheerlinck en Bar & Lounge Flo van Florian Heyerick en de recentere modewinkel So Belli van Soraya Van Cauwenberghe en brocantezaak Cecile en Cyriel van An Vermeulen en Daniël Demaery komen vijf ondernemers het HUP/HUB-team versterken. Een bekend gezicht onder de nieuwkomers is kunstenaar Jesse Van Gompel. In zijn werk vind je surrealisme, abstracte, hedendaagse en figuratieve kunstvormen terug. “Ik huur vanaf 1 september een pand in HUP/HUB omdat ik een tijdelijke ruimte wil om nieuw werk tentoon te stellen”, zegt Jesse. “In Jesse-artworks vind je vooral meubels, schilderwerken en decoratie. Als kunstenaar sta ik in voor mijn eigen merk waar design en schilderkunst samensmelten. Ik ga maandelijks rond een ander thema werken en geef workshops.”

Quote In de pop-up komt er een fotostand waar iedereen 2 maanden lang leuke kiekjes kan maken Lieselot Denys van CreaLief

Met Betsy Baert van Atelier9A komt er nog een bekende ondernemer het team vervoegen. Betsy geeft al jaren brei -en haakworkshops in Astene. “Vanaf 1 augustus vind je mij in HUP/HUB”, zegt Betsy. “Ik heb bewust voor deze plek gekozen omdat het een leuke, gezellige stek is, waar cultuur, mode en creatie ten volle hun plaats vinden. Ik heb 200 soorten wol in de aanbieding en verder vind je hier ook magazines, boeken, haak- en breitoebehoren, wollen kledij, sjaals en handtassen.” Ook Lieselot Denys van CreaLief is al jaren actief in Deinze: “In de schuur in Machelenbinnenweg geef ik kampen en feestjes voor kinderen", zegt Lieselot. “In de pop-up komt er een fotostand waar iedereen 2 maanden lang leuke kiekjes kan maken.”

Nieuwe ondernemers

Verder zijn er ook enkele nieuwe ondernemers te vinden. Modestyliste, designer en personal coach Sophie De Coene opent vanaf 1 augustus So Stylish, So Phie. “Als startende ondernemer is dit een mooie kans om meer naambekendheid te krijgen”, zegt Sophie. “Als personal styling coach wil ik mijn klanten motiveren en inspireren om hun eigen stijl en uitstraling te perfectioneren. Ik hou van mode en design en heb een zwak voor nieuwe collecties die ontstaan vanuit een liefde voor vakmanschap, kwaliteit en duurzaamheid. Mijn motto is ‘You never get a second chance to make a first impression’. In september lanceer ik mijn eigen collectie damespantalons op maat van de klant.” In de laatste pop-up huizen De Planterie en Isabel De Zutter Photography. Valerie Sevenhant biedt met De Planterie aan de hand van een bloemetje, een kamerplant, terrarium of andere natuurlijke materialen een rustpunt aan. Duurzaamheid, handgemaakte producten en een persoonlijke aanpak staan er centraal. Samen met Isabel De Zutter zal ze een pop-up uitbaten vanaf 1 augustus. De foto’s van Isabel De Zutter Photography liggen volledig binnen de filosofie van De Planterie: de natuur staat centraal. Isabel zorgt voor spontane foto’s in een outdoor setting.”

Wie een zaak wil starten in HUP/HUB kan contact opnemen met de Dienst omgeving via 09/381.95.00 of omgeving@deinze.be.

Volledig scherm De ondernemers van het HUP/HUB-pand met het stadsbestuur van Deinze, centrummanager Djaro Colpaert en ex-centrummanager Chris Verghote. © Anthony Statius

