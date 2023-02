Van bedevaart tegen puisten tot ambachtenfeest: Gottemnaren klaar voor vijftigste Zomerzondag in de Vlasschuur én de kerk

Deinze/Aalter Maurice zorg voor vierge­slacht bij familie Temmerman

Met de geboorte van Maurice Temmerman is Deinze een viergeslacht rijker. Op vrijdag 3 februari werden Florian Temmerman (29) en Yasmine Goossens (28) de trotse ouders van hun eerste kindje Maurice. Florian werkt als schilder bij De Roo in Deinze en Yasmin is zelfstandig logopediste. Florian is afkomstig van Nevele, maar het koppel woont sinds kort in Aalter. Deze zomer stappen ze in het huwelijksbootje, maar met Maurice hebben ze hun grootste cadeau al gekregen. Grootvader Marc (57) en overgrootvader Roger (88) maken het rijtje compleet.