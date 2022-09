Van autoluwe binnenstad tot energiecoaches: zo wil Deinze CO2-uitstoot verminderen met 40 procent

DeinzeOm de klimaatveranderingen tegen te gaan, streeft Deinze tegen 2030 naar een uitstoot van maximaal 140.700 ton CO2 op haar grondgebied. Dat is een vermindering van 40% ten opzichte van 2011. De acties waarmee het stadsbestuur dit wil realiseren staan in een klimaatmitigatieplan over over alle sectoren heen, gaande van industrie tot landbouw. Milieuschepen Filip Vervaeke (Open Deinze) zet enkele acties op een rijtje.

De uitstoot van CO2 is in Deinze tussen 2011 en 2019 gestegen van 235.336 ton naar 272.089 ton. Dit wil zeggen dat de jaarlijkse CO2 -uitstoot nog met zo’n 129.700 ton moet dalen tussen 2019 en 2030, om de doelstelling van een vermindering van 40% te behalen. In 2019 hadden de huishoudens met 26,5% van de totale CO2-uitstoot in Deinze het grootste aandeel, gevolgd door de tertiaire (kantoren en administraties, horeca, handel, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening) sector (22,3%) en de transportsector (20,6%). De landbouw (16,5%) en de industrie (13,3%) vormen de kleinste groepen. Verdeeld onder enkele categorieën heeft de stad enkele voorstellen klaar om de uitstoot te verminderen.

Duurzaam wonen

“De gemiddelde uitstoot per woning ligt in Deinze hoger dan het Vlaams en Oost-Vlaams gemiddelde”, zegt milieuschepen Filip Vervaeke. “Dit kan deels verklaard worden door het feit dat er meer eengezinswoningen, minder appartementen en meer open bebouwingen zijn. We willen ons woon- en energieloket versterken en nog meer promoten, zodat inwoners beter op de hoogte zijn van hoe ze hun huis energiezuiniger kunnen maken. Daarnaast willen we onder andere collectieve wijkrenovatieprojecten opzetten en energieadvies en energiescans extra promoten bij kansarmen. Deze maatregelen moeten een CO2-vermindering van 49% opleveren.”

Lokale economie

“Tussen 2011 en 2019 daalde de uitstoot van de industrie met 6,2%, maar de tertiaire sector vertoonde een stijging van 106,8%, waarschijnlijk mede door de uitbreiding van bedrijventerrein De Prijkels en door de ingebruikname van nieuwe kantoorgebouwen”, aldus schepen Vervaeke. “Enkele acties zijn het aanbieden van energiescans en coaching aan bedrijven of met luchtfotografie lege daken in kaart brengen en bedrijven zo warm maken voor zonnepanelen. Via deze sector willen de CO2-uitstoot met 21% verminderen.”

Land- en tuinbouw

“Met 313 land- en tuinbouwbedrijven is Deinze een stad met een rijke landbouwcultuur”, zegt schepen Filip Vervaeke. “Ook hier kunnen energiescans en bijhorende energiecoaching nuttig zijn. We werken ook aan een duidelijk aanspreekpunt voor landbouwers met vragen rond klimaat. De beoogde reductie van CO2 is 13%.”

Duurzame mobiliteit

“Door een toename van het aantal voertuigen en afgelegde kilometers is de uitstoot van transport met 3,3% gestegen”, zegt schepen Vervaeke. “Om dit om te keren werken we verder aan een autoluwe binnenstad, meer en bredere fietspaden, een betere doorstroming van lijnbussen, meer elektrische laadpalen voorzien, ons eigen stedelijk wagenpark verduurzamen en meer inzetten op autodeelplatformen. Met deze maatregelen streven we naar een vermindering van 11%.”

Stad Deinze

“Ook de stadsdiensten kunnen hun steentje bijdragen, door onder andere te investeren in energiezuinige ledverlichting en energierenovaties uit te voeren. Gezien de beperkte schaalgrote zal dit echter maar 1% van de totale CO2-reductie uitmaken, maar als stad moeten we het goede voorbeeld geven.”

