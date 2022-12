Vader en zoon Van Gompel werken voor het eerst samen aan kunstwerk: “Iedere keramieken set is uniek, want door mijn vader handgemaakt”

Wie nog een origineel en uniek cadeautje onder de kerstboom wil leggen, kan nog snel naar het HUP/HUB-pand in de Tolpoortstraat of naar pottenbakkerij ‘t Hoveke in Meigem. Daar vind je een keramieken set, een collaboratie tussen kunstenaars Jesse Van Gompel en zijn vader Paul Van Gompel.

“Iedere set bestaat uit drie unieke, handgemaakte kommen en op iedere kom zie je een kunstwerk dat geïnspireerd is op mijn schilderijenreeks Labyrinths of Life”, zegt Jesse. “Het kunstwerk werd gecreëerd met het idee van een tijdlijn en symboliseert dat elke mens zijn leven een zoektocht is. De tekening symboliseert een levenspad dat voor ieder van ons uniek is en steeds verandert. De combinatie van het draaien van de keramieken potten, the circle of life, met daarop het schilderij zijn een ode aan de grilligheid en imperfectie van het leven en het feit dat die constante onvolmaaktheid ons leven mooier maakt dan perfectie ooit zou kunnen.”

“In totaal werden er 100 sets gemaakt en deze worden voor 160 euro verkocht met bijhorend certificaat. Het is onze eerste samenwerking, maar door het succes zijn we al aan het brainstormen over een nieuw idee”, zegt Jesse.

De keramieken sets zijn te koop bij Jesse in HUP/HUB in Tolpoortstraat 66 en bij Paul in ’t Hoveke in Meerskant 3 in Meigem. In ‘t Hoveke zijn er nog tot het einde van het jaar opendeurdagen.

