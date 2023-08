Unizo gaat suppen op de Leie

Natuurwan­de­ling in De Brielmeer­sen

Natuurliefhebbers moeten op zondag 6 augustus in provinciaal domein De Brielmeersen in Deinze zijn. De provincie Oost-Vlaanderen organiseert er de natuurwandeling ‘Struiken en bomen’. Onder leiding van een gids leer je het park kennen. Plaats van afspraak is de ingang aan de jachthaven in de Lucien Matthyslaan en dit om 10 uur stipt. De wandeling duurt twee uur. Reserveren is niet nodig. Meer info via debrielmeersen@oost-vlaanderen.be en 09/380.87.37.