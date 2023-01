Tweelingzusjes Lotte en Lies (11) bakken 1.460 koekjes voor Kom op tegen Kanker na diagnose bij papa David

Zulte Gezond Verstand Zulte (GVZ) smelt samen met Open Zulte voor verkiezin­gen 2024: “We vinden maar moeilijk mensen voor een eigen lijst”

In Zulte is de eerste vorm van verkiezingskoorts gemeten. De lokale partij Gezond Verstand Zulte (GVZ) zal in 2024 niet met een eigen lijst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, want men sluit aan bij Open Zulte, de partij van burgermeester Simon Lagrange. GVZ vormt momenteel met Open Zulte en N-VA de meerderheidscoalitie. Zo valt na deze legislatuur het doek over de lokale partij, die ontstond uit protest tegen een gemeentehuis.

12 januari