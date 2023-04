Twee pop-upshops te huur in HUP/HUB-pand

Kinderen leren programme­ren tijdens CoderDojo

In de kelder van de bibliotheek van Deinze is er op zaterdag 15 april opnieuw een sessie CoderDojo. Tijdens een CoderDojo leren jongens en meisjes programmeren en kunnen ze kennis maken met elektronica en robotica. Met Scratch leren ze de principes van programmeren door animaties en spelletjes te maken en met mBlock kunnen ze robotjes programmeren zoals de mBot Ranger. Er zijn ook drie Lego Mindstorms, enkele micro:bits en een 3D-printer. Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen. De sessie vindt plaats van 10 tot 12.30 uur. De toegang is gratis, maar inschrijven is vereist via deinze.coderdojobelgium.be/deelnemen.