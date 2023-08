Twee ongevallen op E40 rond Gent zorgen voor verkeershinder richting kust

Kinderen met en zonder beperking trekken samen op taalkamp in Ten Dries

In het Multifunctioneel Centrum Ten Dries in Landegem (Deinze) sluit men vandaag een uniek taalkamp af. Kinderen met een beperking volgden er deze week samen met kinderen zonder beperking Engels les. “In het begin is het wat aftasten, maar al snel spelen ze samen”, zegt oprichtster Eva Loman.