Twee jongens en twee meisjes uit één gezin naar wereldkampioenschap BMX: “Bang om te vallen? Nee, dat kun je ook leren”

Katoo (24) lanceert zomer­school voor anderstali­ge kinderen: “We zien kinderen hier openbloei­en”

Dankzij Katoo Dobbelaere (24) kunnen anderstalige kinderen in de zomervakantie hun Nederlands bijschaven. De kleuterjuf in opleiding introduceerde vorig jaar een zomerschool voor anderstaligen in Deinze en met 19 deelnemers is het tweede kamp ook een succes. “Sommige kinderen spreken nog geen woord Nederlands, maar op het einde van de week kunnen ze al vragen om iets te mogen drinken of om naar het toilet te gaan”, zegt Katoo, die samen met haar medeanimatoren beloond werd door de stad.