Twee bestuurders onder invloed lopen tegen de lamp

Deinze Eerste schaatsers wagen zich op oude Leiearm: “Op eigen risico want ijslaag nog te dun”

Met de huidige vriestemperaturen dromen vele schaatsers al van pirouettes op de oude Leiearm in Astene. Daar is schaatsen in theorie verboden, maar als het ijs dik genoeg ligt, wordt het wel toegelaten. Vandaag waagden zich al enkelen op het ijs, maar voorlopig wordt het afgeraden.

17 december