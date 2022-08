Turnmarathon voor acrogymnaste Lilou (12) die zwaargewond geraakte na verkeersongeval: “We willen tonen dat we er voor haar zijn”

Deinze/OostendeTwaalf uur turnen voor acrogymnaste Lilou Hens (12) die het nooit meer zal kunnen. Met deze actie wil gymnastiek- en ropeskippingclub Sportac86 Deinze het meisje uit Oostende, dat eind juli gewond geraakte na een zwaar verkeersongeval in Zuid-Afrika, een hart onder de riem steken. “Alle gymnasten, maar ook recreanten zijn welkom om mee te turnen. Zo tonen we aan Lilou en haar gezin dat we er voor hen zijn”, zeggen organisatoren Maïté Everaert (23) en Hanne Vanden Berghe (25).

Op zondag 31 juli sloeg het noodlot toe voor het gezin Hens uit Oostende. Samen met haar ouders en broer was Lilou (12) op rondreis door Zuid-Afrika en op weg naar hun vakantiehuisje, geraakten ze betrokken bij een zwaar verkeersongeval. Een andere wagen reed het gezin frontaal aan en hierbij geraakten alle gezinsleden zwaargewond. Lilou was er het ergst aan toe. Het harde verdict van een complete dwarslaesie — waardoor ze tot aan haar middel verlamd is — trekt een streep door haar carrière als acrogymnaste. Ook bij Sportac86 Deinze, de club in het Oost-Vlaamse Deinze waar Lilou lid is, is de verslagenheid groot. Het vreselijke nieuws spoorde trainers Hanne Vanden Berghe (25) uit Deurle (Sint-Martens-Latem) en Maïté Everaert (23) uit Kruisem aan om iets te doen voor Lilou en haar gezin.

“Lilou is sinds de zomer van 2019 lid van Sportac86 Deinze”, zegt Hanne. “Ze heeft haar eerste wedstrijdjaar op A-niveau net achter de rug en ze zou een opleiding starten aan de sportschool, gecombineerd met opnieuw een wedstrijdjaar bij onze club. Lilou is een beloftevolle gymnaste, die ongelofelijk lenig is in haar rug. Ze trainde meer dan 16 uur per week en ze kon echt alles. Door het ongeval zal haar leven voorgoed veranderen. Deze week wordt ze samen met haar gezin van Zuid-Afrika overgebracht naar het revalidatiecentrum van het UZ Gent, waar haar een zeer lange herstelperiode wacht. Uiteindelijk zal ze in een rolstoel belanden. Turnen, dat zal ze niet meer kunnen.”

Om Lilou te steunen tijdens de lange revalidatie die haar te wachten staat, organiseert Sportac86 Deinze op zaterdag 27 augustus het evenement ‘Turnen voor Lilou’ in de turnhal van sportcomplex Palaestra in Deinze. “Van 9 tot 21 uur, 12 uur aan een stuk dus, zal er in de turnhal getraind worden”, zegt Maïté. “Heel wat trainers, gaande van de kleuter- tot de competitietrainers zullen er vrijwillig lesgeven aan jong en oud. Iedereen is welkom om te komen meetrainen. Zowel kleuters van 4 jaar als gymnasten die aan competities meedoen. Ook doen we een warme oproep naar recreanten, die zich nog willen inschrijven. Ook ouders van gymnasten zijn welkom om mee te doen. Voor een competitietraining van 2 uur betaal je 20 euro en voor een basistraining van anderhalf uur betaal je 15 euro. Daarnaast is er een winkeltje waar we snoep en gadgets verkopen. Alle opbrengst gaat naar het gezin van Lilou. We willen hen niet alleen financiële steun geven, maar vooral morele steun. Na iedere sessie maken we een filmpje voor Lilou. We willen tonen dat we er voor haar zijn en dat we aan hen denken. Ze mogen zich niet alleen voelen.”

Ook Shannon Van Crombrugge (16) en Hanne Vanhauwaert (17), de meisjes met wie Lilou een team vormt zullen aanwezig zijn. “Vorig seizoen hebben we een bronzen medaille behaald op het Oost-Vlaams kampioenschap en namen we deel aan twee internationale wedstrijden, waaronder één in Portugal”, zegt Hanne. “We waren net beginnen trainen voor het nieuwe seizoen, maar we zullen het vanaf nu zonder Lilou moeten verder doen. We konden haar al even spreken aan de telefoon en ze gaat er zo goed mogelijk mee om. Ze praat zelf over wat er gebeurd is en ze houdt zich sterk.”

Meer info en inschrijvingen vind je via de Facebookpagina ‘Turnen voor Lilou’. De inschrijvingen lopen nog tot en met donderdag.

