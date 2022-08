Treinverkeer tussen Gent en Brugge verstoord na aanrijding van koe aan station van Landegem

Grammene/Gottem/Wontergem Vlaswandel­tocht in Grammene, Gottem en Wontergem

De Wandelclub De Natuurvrienden Deinze organiseren op zaterdag 6 augustus voor de 25ste keer een Vlaswandeltocht. De wandeling start in de zaal Leiezicht in Grammene en er is een rustpost voorzien in de zaal Ter Donck in Wontergem. De afstanden waaruit men kan kiezen zijn 6, 10, 15 of 20 kilometer. De wandeling leidt de deelnemers over een nieuw parcours langs landelijke en rustige wegen. Starten kan tussen 7 en 15 uur en de eindcontrole sluit om 18 uur. Er is een gratis versnapering voorzien in de startzaal.

1 augustus